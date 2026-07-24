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Рисков для стабильности банковского сектора нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:45 24.07.2026 (обновлено: 16:01 24.07.2026)
Рисков для стабильности банковского сектора нет, заявила Набиуллина

Набиуллина: рисков для стабильности банковского сектора нет, капитал достаточен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для стабильности банковского сектора России нет.
  • Капитал банков достаточен, его запас оценивается примерно в 10 триллионов, отметила она.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рисков для стабильности банковского сектора России нет, капитал банков достаточен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Не видим рисков. Есть отрицательная переоценка бумаг, и банки управляют этими рисками. Они прекрасно понимают, что ситуация на рынке может развиваться по-разному. Ответом на это является то, что у банков должен быть капитал, в том числе, на непредвиденные обстоятельства. У банков достаточно капитала. По нашей оценке, запаса капитала сейчас около 10 триллионов. Кроме того, у банков достаточно прибыли, чтобы абсорбировать убытки", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, как падение фондового рынка отразилось на стабильности банковского сектора.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Вчера, 16:00
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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