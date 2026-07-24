Рисков для стабильности банковского сектора нет, заявила Набиуллина

"Не видим рисков. Есть отрицательная переоценка бумаг, и банки управляют этими рисками. Они прекрасно понимают, что ситуация на рынке может развиваться по-разному. Ответом на это является то, что у банков должен быть капитал, в том числе, на непредвиденные обстоятельства. У банков достаточно капитала. По нашей оценке, запаса капитала сейчас около 10 триллионов. Кроме того, у банков достаточно прибыли, чтобы абсорбировать убытки", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, как падение фондового рынка отразилось на стабильности банковского сектора.