Набиуллина назвала атаки БПЛА на логистические центры шоком предложения

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Атаки беспилотников на логистические центры являются шоком предложения, важно понять их влияние на устойчивую инфляцию, пока этого не видно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, это шоки предложения... Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, рассматривал ли Банк России на заседании совета директоров такой фактор, как атаки на складские помещения.