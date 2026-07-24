Набиуллина назвала атаки БПЛА на логистические центры шоком предложения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что атаки беспилотников на логистические центры являются шоками предложения.
- Она добавила, что важно понять их влияние на устойчивую инфляцию.
- Набиуллина заявила, что сейчас устойчивые показатели инфляции остаются в диапазоне 4–5 %.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Атаки беспилотников на логистические центры являются шоком предложения, важно понять их влияние на устойчивую инфляцию, пока этого не видно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, это шоки предложения... Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, рассматривал ли Банк России на заседании совета директоров такой фактор, как атаки на складские помещения.
"По нашей оценке, устойчивые показатели инфляции остаются в том же диапазоне, как мы оценивали раньше, - 4-5%", - добавила Набиуллина.
В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали. СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.
В среду основатель Wildberries, глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким сообщила, что атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. В пятницу ВСУ атаковали склады маркетплейса в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе.