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ЦБ видит потенциал смягчения ДКП, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:37 24.07.2026 (обновлено: 15:48 24.07.2026)
ЦБ видит потенциал смягчения ДКП, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ видит потенциал смягчения ДКП более медленными темпами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ РФ видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики.
  • Смягчение денежно-кредитной политики будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы видим дальнейший потенциал смягчения денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее", - сказала она.
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Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.
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