ЦБ видит потенциал смягчения ДКП, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦБ РФ видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики.
- Смягчение денежно-кредитной политики будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы видим дальнейший потенциал смягчения денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее", - сказала она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. При этом регулятор в заявлении по ключевой ставке убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.