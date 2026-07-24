ЦБ видит потенциал смягчения ДКП, заявила Набиуллина

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. При этом регулятор в заявлении по ключевой ставке убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.