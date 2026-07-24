Влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим, заявила Набиуллина

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"Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Временное расширение импорта бизнеса может несколько увеличить спрос на иностранную валюту, однако пока масштаб таких операций незначителен, если сравнивать с общим внешнеторговым оборотом, и их влияние на курс будет небольшим", - сказала она.