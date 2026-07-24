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Влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:36 24.07.2026
Влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим, заявила Набиуллина

Набиуллина: влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим.
  • Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о перебоях с поставками топлива в России этим летом, вызванных изменениями в логистике.
  • Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштаб операций по импорту топлива незначителен, их влияние на курс рубля будет небольшим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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"Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Временное расширение импорта бизнеса может несколько увеличить спрос на иностранную валюту, однако пока масштаб таких операций незначителен, если сравнивать с общим внешнеторговым оборотом, и их влияние на курс будет небольшим", - сказала она.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Биржа изменила правила торгов для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны.
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