Влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что влияние импорта топлива на курс рубля будет небольшим.
- Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о перебоях с поставками топлива в России этим летом, вызванных изменениями в логистике.
- Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштаб операций по импорту топлива незначителен, их влияние на курс рубля будет небольшим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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"Прямой зависимости между стоимостью бензина и валютным курсом нет. Временное расширение импорта бизнеса может несколько увеличить спрос на иностранную валюту, однако пока масштаб таких операций незначителен, если сравнивать с общим внешнеторговым оборотом, и их влияние на курс будет небольшим", - сказала она.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Биржа изменила правила торгов для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны.