Центробанк ожидает роста инвестиций в России в 2027 году

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России ожидает рост инвестиций в России в 2027 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем роста инвестиций в следующем году", - сказала она в ходе пресс-конференции.