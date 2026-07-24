Центробанк ожидает роста инвестиций в России в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России ожидает роста инвестиций в 2027 году.
- ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России ожидает рост инвестиций в России в 2027 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем роста инвестиций в следующем году", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
В мае Минэкономразвития России ухудшило оценку снижения инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году с 0,5% до 1,5%. В 2027 году, по оценке министерства, рост инвестиций в основной капитал возобновится и составит 2%. В 2028-2029 годах они продолжат рост - на 2,5% и 3% соответственно.