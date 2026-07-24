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Центробанк ожидает роста инвестиций в России в 2027 году - РИА Новости, 24.07.2026
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15:34 24.07.2026 (обновлено: 15:56 24.07.2026)
Центробанк ожидает роста инвестиций в России в 2027 году

Набиуллина: Центробанк ожидает роста инвестиций в России в 2027 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России ожидает роста инвестиций в 2027 году.
  • ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России ожидает рост инвестиций в России в 2027 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем роста инвестиций в следующем году", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
В мае Минэкономразвития России ухудшило оценку снижения инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году с 0,5% до 1,5%. В 2027 году, по оценке министерства, рост инвестиций в основной капитал возобновится и составит 2%. В 2028-2029 годах они продолжат рост - на 2,5% и 3% соответственно.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина
2 июля, 21:19
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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