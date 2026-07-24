Центробанк не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила Эльвира Набиуллина.

Банк России снизил ключевую ставку десятый раз подряд на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России сейчас не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно "дергать" ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если такой сценарий реализуется, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о повышении ключевой ставки выше 21%, в случае, если не будет достигнута цель по инфляции.

Набиуллина пояснила, что обновленный прогноз предполагает, что для того, чтобы замедлить инфляцию, достаточно той жесткости денежно-кредитных условий, которые есть сейчас, однако полностью исключить возможность повышения ставки невозможно.

"Мы всегда об этом говорим и будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим", - добавила она.

По словам главы регулятора, это предполагает совершенно иной сценарий, нежели базовый сейчас, с дополнительными, длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают производственные возможности.

"Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария", - добавила Набиуллина.