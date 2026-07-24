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Центробанк не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку - РИА Новости, 24.07.2026
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15:24 24.07.2026 (обновлено: 16:16 24.07.2026)
Центробанк не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку

Набиуллина: ЦБ сейчас не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила Эльвира Набиуллина.
  • Банк России снизил ключевую ставку десятый раз подряд на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России сейчас не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно "дергать" ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если такой сценарий реализуется, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о повышении ключевой ставки выше 21%, в случае, если не будет достигнута цель по инфляции.
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Набиуллина пояснила, что обновленный прогноз предполагает, что для того, чтобы замедлить инфляцию, достаточно той жесткости денежно-кредитных условий, которые есть сейчас, однако полностью исключить возможность повышения ставки невозможно.
"Мы всегда об этом говорим и будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим", - добавила она.
По словам главы регулятора, это предполагает совершенно иной сценарий, нежели базовый сейчас, с дополнительными, длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают производственные возможности.
"Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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