Центробанк не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила Эльвира Набиуллина.
- Банк России снизил ключевую ставку десятый раз подряд на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России сейчас не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно "дергать" ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если такой сценарий реализуется, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о повышении ключевой ставки выше 21%, в случае, если не будет достигнута цель по инфляции.
Набиуллина пояснила, что обновленный прогноз предполагает, что для того, чтобы замедлить инфляцию, достаточно той жесткости денежно-кредитных условий, которые есть сейчас, однако полностью исключить возможность повышения ставки невозможно.
"Мы всегда об этом говорим и будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим", - добавила она.
По словам главы регулятора, это предполагает совершенно иной сценарий, нежели базовый сейчас, с дополнительными, длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают производственные возможности.
"Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%.