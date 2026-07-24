Ситуация на топливном рынке была шоком предложения, заявила Набиуллина

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"Прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения, и денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и конечно, зависит от длительности этих шоков", - сказала она в ходе пресс-конференции