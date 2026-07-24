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Ситуация на топливном рынке была шоком предложения, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:17 24.07.2026 (обновлено: 15:34 24.07.2026)
Ситуация на топливном рынке была шоком предложения, заявила Набиуллина

Набиуллина: ситуация на топливном рынке России была шоком предложения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на топливном рынке России является шоком предложения.
  • По ее словам, во многих регионах ситуация стабилизируется.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, во многих регионах ситуация стабилизируется, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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"Прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения, и денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и конечно, зависит от длительности этих шоков", - сказала она в ходе пресс-конференции
"Мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений - ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, ситуация стабилизируется", - добавила Набиуллина.
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