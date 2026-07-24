Банки адаптируются к последним санкциям ЕС, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза, заявила Эльвира Набиуллина.

ЦБ не видит больших проблем для банковской сферы в связи с ограничениями ЕС, так как у банков есть значительный запас прочности.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза, сектор обладает запасом прочности, ЦБ РФ не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями ЕС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Наш банковский сектор уже несколько лет живет в условиях санкций, и значительная часть банков находится под санкциями. В общем-то, все банки, которые не были под санкциями, готовы к такому развитию ситуации. И мы исходим из того, что, как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому адаптируются, приспособятся. Тем более, у банковского сектора есть значительный запас прочности, капитала, поэтому здесь не видим каких-то больших проблем", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против "WB Банка", Россельхозбанка ( РСХБ ), банка "Дом.РФ". В санкционный список также вошли "Озон банк", "Почта банк", "МТС банк", "Ак Барс банк", банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит", "Яндекс банк", "МСП банк" и Росэксимбанк.

Кроме того, под ограничения попали "Транскапиталбанк" (ТКБ), банк "Синара", "Экспобанк", Локо-банк, "ББР банк", "Абсолют банк" и другие организации.