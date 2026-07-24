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Банки адаптируются к последним санкциям ЕС, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:16 24.07.2026 (обновлено: 16:00 24.07.2026)
Банки адаптируются к последним санкциям ЕС, заявила Набиуллина

Набиуллина: банки адаптируются к последним санкциям ЕС, больших проблем тут нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза, заявила Эльвира Набиуллина.
  • ЦБ не видит больших проблем для банковской сферы в связи с ограничениями ЕС, так как у банков есть значительный запас прочности.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские банки адаптируются к последним санкциям Евросоюза, сектор обладает запасом прочности, ЦБ РФ не видит для банковской сферы больших проблем в связи с ограничениями ЕС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наш банковский сектор уже несколько лет живет в условиях санкций, и значительная часть банков находится под санкциями. В общем-то, все банки, которые не были под санкциями, готовы к такому развитию ситуации. И мы исходим из того, что, как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому адаптируются, приспособятся. Тем более, у банковского сектора есть значительный запас прочности, капитала, поэтому здесь не видим каких-то больших проблем", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Кроме того, под ограничения попали "Транскапиталбанк" (ТКБ), банк "Синара", "Экспобанк", Локо-банк, "ББР банк", "Абсолют банк" и другие организации.
Новые рестрикции также направлены против ООО "А7-Агент" и ООО "А71", связанных с российской системой международных платежей A7.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россельхозбанк
 
 
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