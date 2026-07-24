ЦБ готов рассматривать снижение таргета по инфляции, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центробанк в будущем готов рассматривать только снижение таргета по инфляции.
- Повышение таргета по инфляции не рассматривается, так как, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, от этого все проиграют.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центробанк в будущем готов рассматривать только снижение таргета по инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается изменения таргета, мы считаем возможным в будущем рассматривать только его понижение. Мы не рассматриваем его повышение, потому что, на наш взгляд, от повышения таргета все проиграют", - сказала она.
Ранее в пятницу вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев предложил пересмотреть неизменный с 2015 года таргет по инфляции в 4%, приведя его в соответствие с нынешними макроэкономическими условиями.