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ЦБ готов рассматривать снижение таргета по инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 24.07.2026
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15:16 24.07.2026 (обновлено: 15:24 24.07.2026)
ЦБ готов рассматривать снижение таргета по инфляции, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ готов рассматривать только снижение таргета по инфляции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центробанк в будущем готов рассматривать только снижение таргета по инфляции.
  • Повышение таргета по инфляции не рассматривается, так как, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, от этого все проиграют.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центробанк в будущем готов рассматривать только снижение таргета по инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается изменения таргета, мы считаем возможным в будущем рассматривать только его понижение. Мы не рассматриваем его повышение, потому что, на наш взгляд, от повышения таргета все проиграют", - сказала она.
Ранее в пятницу вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев предложил пересмотреть неизменный с 2015 года таргет по инфляции в 4%, приведя его в соответствие с нынешними макроэкономическими условиями.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Вчера, 15:22
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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