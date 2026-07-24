Набиуллина: смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
- Инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ должно быть более плавным на фоне более стимулирующего бюджета и ускорения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле, в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. С учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России отмечалось, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне.
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