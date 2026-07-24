Набиуллина: смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ должно быть более плавным на фоне более стимулирующего бюджета и ускорения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле, в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. С учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным", - сказала она в ходе пресс-конференции.