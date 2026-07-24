Краткий пересказ от РИА ИИ Набиуллина назвала ускорение инфляции в России временным.

По ее словам, оценки ЦБ устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России временное, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное", - сказала она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, оценки ЦБ устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%.

По данным Росстата , инфляция в России в июне ускорилась в месячном выражении до 0,87% (в мае - 0,17%), в годовом - до 6,02% (в мае - 5,31%). Банк России в заявлении по итогам заседания совета директоров уточнял, что на это повлияли разовые факторы. При этом показатели устойчивой инфляции по сравнению с маем преимущественно возросли, указывал регулятор.