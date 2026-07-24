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Набиуллина назвала ускорение инфляции в России временным - РИА Новости, 24.07.2026
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15:03 24.07.2026 (обновлено: 15:29 24.07.2026)
Набиуллина назвала ускорение инфляции в России временным

Набиуллина назвала ускорение темпов роста инфляции в России временным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина назвала ускорение инфляции в России временным.
  • По ее словам, оценки ЦБ устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России временное, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное", - сказала она в ходе пресс-конференции.
По ее словам, оценки ЦБ устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%.
По данным Росстата, инфляция в России в июне ускорилась в месячном выражении до 0,87% (в мае - 0,17%), в годовом - до 6,02% (в мае - 5,31%). Банк России в заявлении по итогам заседания совета директоров уточнял, что на это повлияли разовые факторы. При этом показатели устойчивой инфляции по сравнению с маем преимущественно возросли, указывал регулятор.
Ранее в пятницу Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7% с 4,5–5,5%.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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