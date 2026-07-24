В Кремле назвали сроки передачи серийных импортозамещенных МС-21

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
- «Аэрофлот» согласовал с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21 и контракт на их послепродажное обслуживание.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Передача серийных самолетов заказчику начнется после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации в 2027 году", - говорится в сообщении.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.