В Кремле назвали сроки передачи серийных импортозамещенных МС-21

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.