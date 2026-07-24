Инвестиции в проект МС-21 превысят 65 миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019–2027 годы превысит 65 миллиардов рублей.
- МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет корпорации «Яковлев», его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров, завершение сертификации ожидается к концу 2027 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019-2027 годы превысит 65 миллиардов рублей, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 (инициатор Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев", сроки реализации 2019-2027 гг., общий объем инвестиций 65,792 млрд. рублей", - говорится в материалах.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификация машина ожидается к концу 2027 года.