Инвестиции в проект МС-21 превысят 65 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019-2027 годы превысит 65 миллиардов рублей, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.