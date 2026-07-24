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Инвестиции в проект МС-21 превысят 65 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.07.2026
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17:01 24.07.2026
Инвестиции в проект МС-21 превысят 65 миллиардов рублей

Объем инвестиций в проект самолета МС-21 превысит 65 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019–2027 годы превысит 65 миллиардов рублей.
  • МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет корпорации «Яковлев», его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров, завершение сертификации ожидается к концу 2027 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019-2027 годы превысит 65 миллиардов рублей, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 (инициатор Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев", сроки реализации 2019-2027 гг., общий объем инвестиций 65,792 млрд. рублей", - говорится в материалах.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификация машина ожидается к концу 2027 года.
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ЭкономикаРоссияИркутская областьВладимир ПутинИркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
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