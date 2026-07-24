В России начали разработку укороченной версии самолета МС-21

Краткий пересказ от РИА ИИ Иркутский авиазавод начал разработку укороченной версии полностью импортозамещенного МС-21.

Он отличается увеличенной дальностью полета, а проектировать его начали в мае.

Ранее сообщалось, что на его создание уйдет не менее двух лет, а производство должно стартовать после 2028 года.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев" начал разработку укороченной версии полностью импортозамещенного МС-21, следует из справочных материалов к рабочей поездке Владимира Путина в Приангарье.

"В мае 2026 года начата разработка укороченной версии самолета — МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета", — говорится в них.

В ноябре 2025-го глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что создание укороченной модели займет не менее двух лет, а интерес к ней проявляла авиакомпания "Аэрофлот". Как уточнял первый вице-премьер Денис Мантуров, этот вариант составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, а его производство должно стартовать после 2028 года.

В июле глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал о планах на текущий год по запуску научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ над укороченной версией МС-21, а также над новым широкофюзеляжном самолетом.

Ранее сегодня Путин прибыл на Иркутский авиазавод, где поднялся в кабину полноразмерного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Сейчас борт готовят к первому полету, а на разных стадиях сборки находится 18 таких воздушных судов. После завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией в 2027-м их начнут поставлять в "Аэрофлот". Затем темпы серийного производства планируют наращивать до уровня 36 самолетов в год.

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Сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносили: изначально его создавали в международной кооперации, однако после введения санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения.