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В России начали разработку укороченной версии самолета МС-21 - РИА Новости, 24.07.2026
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16:55 24.07.2026 (обновлено: 17:47 24.07.2026)
В России начали разработку укороченной версии самолета МС-21

В РФ начали разработку укороченного МС-21-210 с увеличенной дальностью полета

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иркутский авиазавод начал разработку укороченной версии полностью импортозамещенного МС-21.
  • Он отличается увеличенной дальностью полета, а проектировать его начали в мае.
  • Ранее сообщалось, что на его создание уйдет не менее двух лет, а производство должно стартовать после 2028 года.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев" начал разработку укороченной версии полностью импортозамещенного МС-21, следует из справочных материалов к рабочей поездке Владимира Путина в Приангарье.
"В мае 2026 года начата разработка укороченной версии самолета — МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета", — говорится в них.
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В ноябре 2025-го глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что создание укороченной модели займет не менее двух лет, а интерес к ней проявляла авиакомпания "Аэрофлот". Как уточнял первый вице-премьер Денис Мантуров, этот вариант составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, а его производство должно стартовать после 2028 года.
В июле глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал о планах на текущий год по запуску научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ над укороченной версией МС-21, а также над новым широкофюзеляжном самолетом.
Ранее сегодня Путин прибыл на Иркутский авиазавод, где поднялся в кабину полноразмерного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Сейчас борт готовят к первому полету, а на разных стадиях сборки находится 18 таких воздушных судов. После завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией в 2027-м их начнут поставлять в "Аэрофлот". Затем темпы серийного производства планируют наращивать до уровня 36 самолетов в год.
Сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносили: изначально его создавали в международной кооперации, однако после введения санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения.
В апреле прошлого года первый полет совершил опытный образец с сочетанием российских и иностранных систем и агрегатов, а еще один в октябре поднялся в воздух на новых двигателях ПД-14. Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты 3,5 тысячи метров. Все системы работали штатно.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехАэрофлотМС-21Иркутский авиационный завод
 
 
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