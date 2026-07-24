Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники придумали новую схему обмана с мнимым аннулированием трудового стажа россиян.

Аферисты представляются сотрудниками СФР или ФНС и выманивают коды доступа к «Госуслугам» или платежные реквизиты карт.

Государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не выплачивают автоматические компенсации.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку с мнимым "аннулированием трудового стажа" россиян, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС . Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий", - рассказали там.

Далее аферисты предлагают "исправить ошибку" или якобы "оформить компенсацию", а после выманивают коды доступа к "Госуслугам" или платежные реквизиты карт.

В "Мошеловке" напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону.