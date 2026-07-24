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Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа - РИА Новости, 24.07.2026
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03:52 24.07.2026
Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

РИА Новости: мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники придумали новую схему обмана с мнимым аннулированием трудового стажа россиян.
  • Аферисты представляются сотрудниками СФР или ФНС и выманивают коды доступа к «Госуслугам» или платежные реквизиты карт.
  • Государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не выплачивают автоматические компенсации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку с мнимым "аннулированием трудового стажа" россиян, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий", - рассказали там.
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Далее аферисты предлагают "исправить ошибку" или якобы "оформить компенсацию", а после выманивают коды доступа к "Госуслугам" или платежные реквизиты карт.
В "Мошеловке" напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону.
"Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг", - добавили там.
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