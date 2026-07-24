НМИЦ радиологии предупредил о случаях мошенничества с вакциной "Энтеромикс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России фиксируются случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, предлагающих приобрести вакцину «Энтеромикс».
- Вакцина «Энтеромикс» находится на стадии первой фазы клинического исследования и не доступна для свободного приобретения.
- НМИЦ радиологии Минздрава России не ведет запись на исследования через социальные сети и не предлагает купить вакцину.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники предлагают приобрести вакцину "Энтеромикс", фиксируются в России, сообщили в НМИЦ радиологии Минздрава РФ.
"Мы фиксируем случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники, выдавая себя за представителей медицинских организаций или ссылаясь на НМИЦ радиологии Минздрава России, предлагают приобрести вакцину "Энтеромикс", попасть в "закрытую программу лечения" или записаться на исследование за денежное вознаграждение. Это мошенничество", - говорится на сайте медорганизации.
Отмечается, что вакцина "Энтеромикс" сейчас проходит только первую фазу клинического исследования. Это означает, что препарат не продается и не доступен для свободного приобретения, запись на участие в исследовании не осуществляется через социальные сети, Telegram-каналы, мессенджеры или посредников, а денежные средства за это не взимаются.
"НМИЦ радиологии Минздрава России не создает закрытых чатов, не предлагает купить вакцину, не собирает деньги и не ведет запись через сторонние сообщества или анонимные аккаунты", - говорится в сообщении.
Онколитическая вакцина "Энтеромикс" создана в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта.
Препарат основан на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые обладают способностью уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента.