Премьера Молдавии призвали очистить госаппарат от членов правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала нового премьер-министра Молдавии Василия Тофана очистить центральные органы власти и госпредприятия от членов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и их родственников.

По словам Ирины Влах, за последние годы число сотрудников центральных органов власти выросло примерно на 26 тысяч, и значительная часть хорошо оплачиваемых должностей досталась членам ПДС, их друзьям и родственникам.

Влах требует от нового премьер-министра немедленно начать масштабные внутренние проверки в органах государственной власти и на госпредприятиях для выявления всех членов ПДС и их родственников, получающих высокие зарплаты.

КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан должен очистить центральные органы власти и госпредприятия от членов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и их родственников, которые не приносят пользы, получая высокие зарплаты, заявила глава оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

По ее словам, в последнее время скандалы, связанные с трудоустройством членов ПДС и их родственников в различные государственные структуры на неприлично высокие зарплаты, а в некоторых случаях — еще и в нарушение действующего законодательства, следуют один за другим. Практически каждый день страна узнает о новых подобных случаях.

"А власть ограничивается показательными увольнениями и заявлениями о том, что ущерб, нанесенный государству провинившимися сотрудниками, якобы уже возмещен или еще будет возмещен… Новый премьер должен очистить центральные органы власти и госпредприятия от членов ПДС и их родственников", - написала Влах в своем блоге.

По ее словам, за последние годы число сотрудников центральных органов власти выросло примерно на 26 тысяч и достигло 57 954 человек. "Значительная часть хорошо оплачиваемых должностей досталась членам ПДС, их друзьям и родственникам", - пояснила она.

В сложившейся ситуации Влах требует от нового премьер-министра немедленно начать масштабные внутренние проверки в органах государственной власти и на госпредприятиях, чтобы выявить всех членов ПДС и их родственников, которые получают неприлично высокие зарплаты.

"Государственные структуры должны быть очищены от людей, которые не приносят никакой пользы, а лишь проедают бюджетные деньги. Если Василий Тофан этого не сделает, он сам подпишет себе приговор. Если новый премьер решит их прикрывать, народное недовольство обрушится и на него", - подчеркнула политик.

В начале июля разразился скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасию Табурчану на госпредприятии MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составляла около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница президента уволилась и была исключена из правящей партии "Действие и солидарность" и вернула деньги. Сама Санду утверждала, что узнала о скандале из прессы.