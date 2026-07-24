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Минобороны прокомментировало дневные удары по украинским портам - РИА Новости, 24.07.2026
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19:46 24.07.2026 (обновлено: 19:47 24.07.2026)
Минобороны прокомментировало дневные удары по украинским портам

Минобороны России про дневные удары по портам Украины: градус не снижаем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны сообщило, что ВС России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины.
  • В сообщении ведомства на канале платформы "Макс" содержится фраза "Градус не снижаем!".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало дневные удары ВС РФ по портам Украины словами "Градус не снижаем!".
В пятницу российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
"Градус не снижаем!", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен термометр с показателем более 30 градусов тепла и летящая в оранжевом небе ракета, с надписью "Искандер. Пошла жара. Июль". Надпись является отсылкой к популярной песне "Тополиный пух" группы "Иванушки International".
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