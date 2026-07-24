Минобороны прокомментировало дневные удары по украинским портам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны сообщило, что ВС России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины.
- В сообщении ведомства на канале платформы "Макс" содержится фраза "Градус не снижаем!".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало дневные удары ВС РФ по портам Украины словами "Градус не снижаем!".
"Градус не снижаем!", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен термометр с показателем более 30 градусов тепла и летящая в оранжевом небе ракета, с надписью "Искандер. Пошла жара. Июль". Надпись является отсылкой к популярной песне "Тополиный пух" группы "Иванушки International".