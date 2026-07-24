Минобороны прокомментировало дневные удары по украинским портам

Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен термометр с показателем более 30 градусов тепла и летящая в оранжевом небе ракета, с надписью "Искандер. Пошла жара. Июль". Надпись является отсылкой к популярной песне "Тополиный пух" группы "Иванушки International".