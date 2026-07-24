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Минобороны рассказало, кто был на объекте под Киевом в момент удара - РИА Новости, 24.07.2026
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18:08 24.07.2026 (обновлено: 18:23 24.07.2026)
Минобороны рассказало, кто был на объекте под Киевом в момент удара

Минобороны: на объекте под Киевом в момент удара были производители БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация БПЛА.
  • В момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ведущие производители беспилотников и представители командования сил БПС ВСУ находились на объекте под Киевом в момент удара по нему, сообщили в Минобороны РФ.
В пятницу российское оборонное ведомство сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация БПЛА, в том числе украинского и иностранного производства, используемых для ударов по гражданским объектам в России.
"В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории", - говорится в сообщении.
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