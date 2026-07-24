Минобороны рассказало, кто был на объекте под Киевом в момент удара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация БПЛА.
- В момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ведущие производители беспилотников и представители командования сил БПС ВСУ находились на объекте под Киевом в момент удара по нему, сообщили в Минобороны РФ.
"В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории", - говорится в сообщении.