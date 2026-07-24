Новый микрорайон для аграриев строят в селе Волково в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Новый микрорайон из 26 домов для сотрудников агропредприятий строят в селе Волково Благовещенского округа, сообщает правительство Амурской области.

Василий Орлов. "В селе Волково два коттеджа уже находятся в высокой степени готовности. Всего здесь будет построено более 30 жилых помещений. У нас есть меры господдержки для таких предприятий – мы даем субсидию 30 тысяч рублей на один квадратный метр, также помогаем с инфраструктурой", — сказал губернатор Амурской области

Проектом предусмотрена комплексная застройка: помимо жилых домов, здесь появятся детские и спортивные площадки. Всего построят 26 домов, из которых 16 индивидуальных, а десять — двухквартирные. Общее число жилых помещений составит 32, отметили в правительстве региона.

Агрофирма АНК в этом году планирует построить семь домов. Сейчас реализуется первый этап, в 2027 году строители приступят ко второму этапу и благоустройству территории. Жилье строят, чтобы закрепить сотрудников на амурской земле для комфортной работы и жизни. Около 50% домов уже распределены и имеют своих хозяев, добавил директор по развитию АНК-холдинг Максим Малышев.

Помимо Волково, в селе Ивановка 16 домов строит предприятие "Луч" со вводом в 2027 году, еще 16 для сотрудников трех предприятий сдадут до конца 2026 года.