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Новый микрорайон для аграриев строят в селе Волково в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2026
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05:49 24.07.2026
Новый микрорайон для аграриев строят в селе Волково в Приамурье

В Приамурье строят новый микрорайон для аграриев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Новый микрорайон из 26 домов для сотрудников агропредприятий строят в селе Волково Благовещенского округа, сообщает правительство Амурской области.
"В селе Волково два коттеджа уже находятся в высокой степени готовности. Всего здесь будет построено более 30 жилых помещений. У нас есть меры господдержки для таких предприятий – мы даем субсидию 30 тысяч рублей на один квадратный метр, также помогаем с инфраструктурой", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
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Проектом предусмотрена комплексная застройка: помимо жилых домов, здесь появятся детские и спортивные площадки. Всего построят 26 домов, из которых 16 индивидуальных, а десять — двухквартирные. Общее число жилых помещений составит 32, отметили в правительстве региона.
Агрофирма АНК в этом году планирует построить семь домов. Сейчас реализуется первый этап, в 2027 году строители приступят ко второму этапу и благоустройству территории. Жилье строят, чтобы закрепить сотрудников на амурской земле для комфортной работы и жизни. Около 50% домов уже распределены и имеют своих хозяев, добавил директор по развитию АНК-холдинг Максим Малышев.
Помимо Волково, в селе Ивановка 16 домов строит предприятие "Луч" со вводом в 2027 году, еще 16 для сотрудников трех предприятий сдадут до конца 2026 года.
Всего в Приамурье сейчас возводят 50 домов для аграриев, 36 из них планируют сдать в этом году. По федеральной программе также приобретены квартиры в Тамбовке, уточнили в правительстве.
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