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Мертезакер займет пост спортивного директора DFB - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
13:05 24.07.2026 (обновлено: 13:22 24.07.2026)
Мертезакер займет пост спортивного директора DFB

Пер Мертезакер станет спортивным директором DFB в 2027 году

© AP Photo / Matt DunhamПер Мертезакер
Пер Мертезакер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Пер Мертезакер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пер Мертезакер займет пост спортивного директора Немецкого футбольного союза (DFB).
  • Он вступит в должность 1 января 2027 года и будет отвечать за национальные команды Германии и академию.
  • Мертезакер выразил радость по поводу новой задачи и подчеркнул важность развития талантов в немецком футболе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший защитник лондонского "Арсенала" и сборной Германии по футболу Пер Мертезакер займет пост спортивного директора Немецкого футбольного союза (DFB), сообщается на сайте организации.
Мертезакер вступит в должность 1 января 2027 года, сменив Андреаса Реттига. Бывший футболист будет отвечать за национальные команды Германии и академию.
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"Я очень рад новой задаче и той ответственности, которая с ней связана. Моя связь с DFB не прерывалась и после завершения карьеры в сборной. Поэтому для меня особенное событие - вернуться в этой роли. Немецкий футбол обладает огромным потенциалом. Со смирением, готовностью упорно трудиться и необходимым терпением мы хотим развивать таланты и личности, которые решают судьбу матчей. Вместе мы хотим создать условия, в которых футболисты и футболистки смогут брать на себя ответственность, расти, преодолевая трудности, и раскрывать свой потенциал от первых шагов до сборных. Для меня честь участвовать в формировании и развитии DFB на этом пути", - сказал Мертезакер.
Мертезакеру 41 год, он провел за сборную Германии 104 матча, забил четыре мяча и завоевал золотую (2014) и две бронзовые медали (2006, 2010) чемпионатов мира. С 2011-го немец выступал за "Арсенал", в котором завершил карьеру в 2018 году, завоевав три Кубка Англии и два Суперкубка Англии. С момента завершения карьеры и до июня 2026-го Мертезакер возглавлял академию "Арсенала".
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