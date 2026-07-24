Мертезакер займет пост спортивного директора DFB

"Я очень рад новой задаче и той ответственности, которая с ней связана. Моя связь с DFB не прерывалась и после завершения карьеры в сборной. Поэтому для меня особенное событие - вернуться в этой роли. Немецкий футбол обладает огромным потенциалом. Со смирением, готовностью упорно трудиться и необходимым терпением мы хотим развивать таланты и личности, которые решают судьбу матчей. Вместе мы хотим создать условия, в которых футболисты и футболистки смогут брать на себя ответственность, расти, преодолевая трудности, и раскрывать свой потенциал от первых шагов до сборных. Для меня честь участвовать в формировании и развитии DFB на этом пути", - сказал Мертезакер.