Мацуев рассказал, как "Спартак" повлиял на его переезд в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи «Спартака».
- По словам Мацуева, любовь к «Спартаку» передалась ему от бабушки и многие важные моменты его жизни связаны с клубом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал РИА Новости, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи "Спартака".
По словам Мацуева, многие важные моменты его жизни связаны с "красно-белыми".
"Я бредил "Спартаком", и эта любовь на всю жизнь передалась мне от бабушки. Поэтому можно сказать, что "Спартак" сильно на меня повлиял, и меня многое связывает с клубом", - добавил пианист.
Мацуев переехал в Москву из Иркутска в 1991 году. После переезда он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, где начался его профессиональный творческий путь. В том же году он стал стипендиатом Международного благотворительного общественного фонда "Новые имена", благодаря которому впоследствии выступил с концертами более чем в 40 странах мира. Сейчас Мацуев является президентом фонда.