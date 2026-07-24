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Мацуев рассказал, как "Спартак" повлиял на его переезд в Москву - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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10:01 24.07.2026 (обновлено: 10:02 24.07.2026)
Мацуев рассказал, как "Спартак" повлиял на его переезд в Москву

Мацуев принял решение переехать в Москву, чтобы ходить на игры "Спартака"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНародный артист России Денис Мацуев
Народный артист России Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Народный артист России Денис Мацуев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи «Спартака».
  • По словам Мацуева, любовь к «Спартаку» передалась ему от бабушки и многие важные моменты его жизни связаны с клубом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал РИА Новости, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи "Спартака".
«
"Я не хотел переезжать в Москву, а мама сказала: "Ты что? Ты же можешь смотреть "Спартак" вживую на стадионе!" И я переехал. Это не шутка, это правда", - сказал он.
По словам Мацуева, многие важные моменты его жизни связаны с "красно-белыми".
"Я бредил "Спартаком", и эта любовь на всю жизнь передалась мне от бабушки. Поэтому можно сказать, что "Спартак" сильно на меня повлиял, и меня многое связывает с клубом", - добавил пианист.
Мацуев переехал в Москву из Иркутска в 1991 году. После переезда он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, где начался его профессиональный творческий путь. В том же году он стал стипендиатом Международного благотворительного общественного фонда "Новые имена", благодаря которому впоследствии выступил с концертами более чем в 40 странах мира. Сейчас Мацуев является президентом фонда.
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