Мацуев рассказал, как "Спартак" повлиял на его переезд в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи «Спартака».

По словам Мацуева, любовь к «Спартаку» передалась ему от бабушки и многие важные моменты его жизни связаны с клубом.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал РИА Новости, что одним из главных аргументов для его переезда в Москву стала возможность посещать матчи "Спартака".

« "Я не хотел переезжать в Москву , а мама сказала: "Ты что? Ты же можешь смотреть " Спартак " вживую на стадионе!" И я переехал. Это не шутка, это правда", - сказал он.

По словам Мацуева, многие важные моменты его жизни связаны с "красно-белыми".

"Я бредил "Спартаком", и эта любовь на всю жизнь передалась мне от бабушки. Поэтому можно сказать, что "Спартак" сильно на меня повлиял, и меня многое связывает с клубом", - добавил пианист.