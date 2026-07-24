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Ликсутов: компания в Москве внедрила ИИ-решение для гарантии качества - РИА Новости, 24.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:26 24.07.2026
Ликсутов: компания в Москве внедрила ИИ-решение для гарантии качества

Ликсутов: компания в Москве внедрила ИИ-решение для гарантии качества продукции

© Фото : Пресс-служба ДИППНарезка лимонов
Нарезка лимонов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Нарезка лимонов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московское предприятие, производящее блюда для пациентов столичных больниц, внедрило ИИ-решение для гарантии качества продукции, заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что искусственный интеллект контролирует использование средств индивидуальной защиты, соблюдение порядка обработки рук и способно мгновенно сигнализировать о нарушениях на производстве.
"По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город поддерживает развитие высокотехнологичных производств. В столице не только системно создается качественная промышленная инфраструктура, но и активно внедряются современные технологии. Использование искусственного интеллекта и машинного зрения на одном из пищевых предприятий сократит затраты человеческих ресурсов на контроль процессов и обеспечит высокое качество поставок в московские больницы. Успешное тестирование решения позволит масштабировать такой подход на отрасль в целом", — приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Компания "Лойс-Бокс" — один из поставщиков продуктов питания для города. Ежедневно она производит десятки тысяч готовых блюд, которые поставляются в государственные медицинские учреждения столицы. При таком объеме выпуска традиционный выборочный контроль не позволяет охватить все производственные процессы.
Производственно-логистический комплекс стал площадкой пилотного внедрения машинного зрения. ИИ круглосуточно сканирует кадры с видеокамер, мгновенно выявляя отклонения: отсутствие шапочек, перчаток, нарушения потоков или попадание посторонних предметов в рабочую зону. Система отправляет уведомление в долю секунды, позволяя исправить ситуацию до того, как готовые блюда покинут цех.
"Отныне соблюдение норм СанПиН на нашем производстве обеспечивается не только людьми, но и “цифровым инспектором” — чтобы гарантировать высочайший уровень качества для пациентов больниц Москвы", — рассказали в пресс-службе предприятия.
Разработчиком выступила столичная компания "АйТи Империал". В планах — масштабировать технологию и на другие площадки в Москве.
Заместитель генерального директора ИТ-компании Анна Багдасарян заявила, что в организации не полностью заменяют специалистов по качеству и санитарному контролю. Там оптимизируют человеческий труд, где это возможно. Компании было важно создать не просто систему видеоаналитики, а отраслевое решение, учитывающее специфику российского пищевого производства. Все алгоритмы разрабатывались с учетом отечественных требований к безопасности продукции и могут масштабироваться на предприятия различного профиля.
Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных компаний. Таким образом, город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.
 
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