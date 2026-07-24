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Якушев и Ивонина стали чемпионами России в беге на 3000 м с препятствиями - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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19:06 24.07.2026
Якушев и Ивонина стали чемпионами России в беге на 3000 м с препятствиями

Якушев и Ивонина завоевали золото в беге на 3000 м с препятствиями на ЧР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастник марафона
Участник марафона - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Якушев завоевал золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями с результатом 8 минут 34,41 секунды.
  • Екатерина Ивонина стала первой в женском беге на 3000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 27,40 секунды.
  • В других соревнованиях чемпионата России по легкой атлетике победили: Александр Комаров (десятиборье), Элла Кузнецова (метание копья), Милана Садовская (прыжок в длину).
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Максим Якушев и Екатерина Ивонина завоевали золотые медали в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Якушев преодолел дистанцию за 8 минут 34,41 секунды, что стало лучшим результатом российского сезона. Второе место занял Олег Сомов (8.36,34), третьим стал Константин Плохотников (8.37,13).
У женщин Ивонина финишировала со временем 9 минут 27,40 секунды. Второй стала Анастасия Красильникова (10.03,36), третье место заняла Анна Тропина (10.04,21).
Результаты других соревнований:
десятиборье, мужчины: 1. Александр Комаров (7689), 2. Андрей Родиков (7590), Марк Новиков (7459);
метание копья, женщины: 1. Элла Кузнецова (55,92), 2. Валерия Бездольная (55,77), 3. Варвара Судоплатова (52,65);
прыжок в длину, женщины: 1. Милана Садовская (6,46), 2. Елена Соколова (6,46), 3. Таисия Дмитриева (6,38).
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