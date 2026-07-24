Рейтинг@Mail.ru
Журналист отреагировал на новое заявление Лаврова об Украине - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 24.07.2026
Журналист отреагировал на новое заявление Лаврова об Украине

Журналист Боуз поддержал заявление Лаврова об украинском конфликте

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Чей Боуз поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации с анкориджскими соглашениями.
  • Он отметил, что ЕС больше, чем кто-либо другой, заинтересован в продолжении этого конфликта, разумеется, руками Украины.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации с анкориджскими соглашениями.

"ЕС больше, чем кто-либо другой, заинтересован в продолжении этого конфликта, разумеется, руками Украины", — написал он в соцсети X.
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины
Вчера, 11:44
В пятницу Лавров заявил, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.

Россия считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием. Значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил Лавров.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Маск сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала