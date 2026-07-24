Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Чей Боуз поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации с анкориджскими соглашениями.
- Он отметил, что ЕС больше, чем кто-либо другой, заинтересован в продолжении этого конфликта, разумеется, руками Украины.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о ситуации с анкориджскими соглашениями.
"ЕС больше, чем кто-либо другой, заинтересован в продолжении этого конфликта, разумеется, руками Украины", — написал он в соцсети X.
"ЕС больше, чем кто-либо другой, заинтересован в продолжении этого конфликта, разумеется, руками Украины", — написал он в соцсети X.
В пятницу Лавров заявил, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
Россия считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием. Значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил Лавров.
Россия считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием. Значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил Лавров.