Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили укрепление партнерства

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Бахтиер Саидов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.