Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили укрепление партнерства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
- Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Бахтиер Саидов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. Обменялись мнениями по некоторым проблемам региональной и международной повесток дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.