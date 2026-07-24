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Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили укрепление партнерства - РИА Новости, 24.07.2026
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12:40 24.07.2026
Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили укрепление партнерства

Сергей Лавров и Бахтиер Саидов обсудили укрепление стратегического партнерства

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС Киргизии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Игорь Егоров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС Киргизии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
  • Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Узбекистана Бахтиер Саидов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. Обменялись мнениями по некоторым проблемам региональной и международной повесток дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.
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