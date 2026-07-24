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Лавров прокомментировал слова Рубио о провале анкориджских соглашений - РИА Новости, 24.07.2026
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10:50 24.07.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио о провале анкориджских соглашений

Лавров: надо понять, кто провалился с идеями по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения по украинскому урегулированию, сделанные на саммите Россия — США на Аляске, провалились.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Владимир Путин приехал на саммит с предложениями США, одобренными Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.
  • Лавров подчеркнул, что договоренности были достигнуты, но не были реализованы.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ-США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.
"Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", - сказал Лавров журналистам.
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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.
«
"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - сказал Лавров.
"Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", - отметил министр.
Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.
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РоссияСШААляскаСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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