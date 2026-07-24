Краткий пересказ от РИА ИИ Пленные ВСУ переходят на сторону России, так как не хотят воевать за Украину, заявила Яна Лантратова.

Некоторые военные рассказали, что не хотят возвращаться, так как их семьи находятся на территории России.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Были случаи, когда эти ребята (украинские военнопленные - ред.) потом хотели пойти и защищать на нашей стороне Россию , потому что они не хотели там (на стороне Украины - ред.) воевать. И такие есть случаи", - рассказала Лантратова в интервью RT

"Более того, у нас сейчас есть программа, что если ты не хочешь воевать, ты можешь сразу же сдаться в плен и перейти на нашу территорию. Таких случаев много", - добавила она.

Также федеральный омбудсмен отметила, что четыре дня назад она общалась с украинскими военнопленными, которые рассказали ей, что не хотят возвращаться на Украину, так как их матери и жены находятся на территории России, в том числе в Крыму, Брянске и Луганске.