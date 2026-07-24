Пленные ВСУ не хотят воевать за Украину, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленные ВСУ переходят на сторону России, так как не хотят воевать за Украину, заявила Яна Лантратова.
- Некоторые военные рассказали, что не хотят возвращаться, так как их семьи находятся на территории России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Более того, у нас сейчас есть программа, что если ты не хочешь воевать, ты можешь сразу же сдаться в плен и перейти на нашу территорию. Таких случаев много", - добавила она.
Также федеральный омбудсмен отметила, что четыре дня назад она общалась с украинскими военнопленными, которые рассказали ей, что не хотят возвращаться на Украину, так как их матери и жены находятся на территории России, в том числе в Крыму, Брянске и Луганске.
"Я спрашиваю: "А как вы попали в плен?". Они говорили: "Мы не хотели воевать, мы не хотим воевать, нас заставили насильно". Вы знаете, ведь можно посмотреть украинские программы, а там же правозащитники сами говорят о том, что там (на Украине - ред.) насильно ловят ребят, то есть буквально заставляют воевать, они не хотят воевать", - добавила Лантратова.
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