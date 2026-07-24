В Курской области пять человек получили ранения при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаках ВСУ на Песчаное в Курской области пострадали пять человек.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Пять человек ранены за прошедшие сутки в результате атак ВСУ по Беловскому району Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки... В селе Песчаное Беловского района в результате атак ранены пять человек: 40-летний, 41-летний, 46-летний, 53-летний мужчины и 65-летняя женщина", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".
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