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Экс-посол Британии назвал попытки отменить русскую культуру безумием - РИА Новости, 24.07.2026
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06:46 24.07.2026
Экс-посол Британии назвал попытки отменить русскую культуру безумием

Экс-посол Мюррей: попытки отменить русскую культуру на Западе являются безумием

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе.
  • Мюррей подчеркнул, что русская культура, представленная такими деятелями, как Чайковский и Достоевский, является неотъемлемой частью европейской культуры.
  • Посол пошутил, что под влиянием творчества Достоевского начал пить и играть в азартные игры.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Попытки отменить русскую культуру на Западе являются безумием, сообщил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей.
Он напомнил, что несколько лет назад на Западе доходило до отмены концертов с музыкой Петра Чайковского.
"Это было совершенно безумно. Сейчас это, похоже, прекратилось, и в последнее время я такого уже не видел. Но Россия - это фундаментальная часть европейской культуры. Чайковский, (Николай) Римский-Корсаков, (Дмитрий) Шостакович и (Федор) Достоевский - это не какая-то второстепенная часть европейской культуры. Они являются ее неотъемлемой составляющей", - сказал Мюррей.
Он добавил, что, например, творчество Достоевского оказало влияние на британцев.
"Чтение Достоевского повлияло на целые поколения людей в Великобритании. Именно из-за него я начал пить и играть в азартные игры, чтобы быть похожим на Достоевского. Во всяком случае, это мое оправдание", - пошутил собеседник агентства.
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В миреВеликобританияУзбекистанРоссияПетр ЧайковскийКрейг Мюррей
 
 
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