Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе.
- Мюррей подчеркнул, что русская культура, представленная такими деятелями, как Чайковский и Достоевский, является неотъемлемой частью европейской культуры.
- Посол пошутил, что под влиянием творчества Достоевского начал пить и играть в азартные игры.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Попытки отменить русскую культуру на Западе являются безумием, сообщил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей.
Он напомнил, что несколько лет назад на Западе доходило до отмены концертов с музыкой Петра Чайковского.
"Это было совершенно безумно. Сейчас это, похоже, прекратилось, и в последнее время я такого уже не видел. Но Россия - это фундаментальная часть европейской культуры. Чайковский, (Николай) Римский-Корсаков, (Дмитрий) Шостакович и (Федор) Достоевский - это не какая-то второстепенная часть европейской культуры. Они являются ее неотъемлемой составляющей", - сказал Мюррей.
Он добавил, что, например, творчество Достоевского оказало влияние на британцев.
"Чтение Достоевского повлияло на целые поколения людей в Великобритании. Именно из-за него я начал пить и играть в азартные игры, чтобы быть похожим на Достоевского. Во всяком случае, это мое оправдание", - пошутил собеседник агентства.