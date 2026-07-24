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В Красноярске завели дело о картельном сговоре между охранными компаниями - РИА Новости, 24.07.2026
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12:50 24.07.2026
В Красноярске завели дело о картельном сговоре между охранными компаниями

В Красноярске выявили картель в сфере охраны на сумму более 173 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске возбудили уголовное дело о картельном сговоре между охранными компаниями.
  • Компании группы "Тамерлан" на протяжении шести лет имитировали борьбу за охрану соцобъектов и выиграли 156 государственных и муниципальных закупок общей стоимостью свыше 173 миллионов рублей.
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о картельном сговоре между охранными компаниями возбуждено в Красноярске, они на протяжении шести лет имитировали борьбу за охрану соцобъектов, заключив таким образом договоры общей стоимостью свыше 173 миллионов рублей, сообщает прокуратура края.
По данным надзорного ведомства, с 2020 по 2026 годы несколько охранных организаций, входящих в группу компаний "Тамерлан", действовали по отработанному сценарию при участии в торгах на охрану школ, больниц и других социально значимых объектов.
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Если среди участников появлялись сторонние фирмы, представители группы снижали цену, не оставляя конкурентам шансов. Однако, как только в аукционе оставались только "свои", ценовая борьба прекращалась и определялся победитель.
"За шесть лет по такой схеме организации выиграли 156 государственных и муниципальных закупок, заключили контракты на охрану социальных объектов общей стоимостью свыше 173 миллионов рублей… Качество оказываемых услуг оставляло желать лучшего", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции, совершенном организованной группой с извлечением дохода в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 178 УК РФ), уточняют в ведомстве.
В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии добавили, что дело возбуждено против директора группы компаний.
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