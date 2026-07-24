В Красноярске мужчину задержали за стрельбу на улице

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске ночью 18 июля на улице Урицкого мужчина открыл стрельбу.

Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице в Красноярске, в отношении него возбудили дело о хулиганстве, сообщает краевой главк МВД.

По данным главка, инцидент произошел ночью 18 июля на улице Урицкого в Красноярске . Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что мужчина стрелял из пистолета, после чего скрылся на автомобиле.

"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Полицейские предварительно установили, что между подозреваемым и компанией молодых людей на улице произошел словесный конфликт, в результате чего красноярец 1985 года рождения произвел выстрел в ногу мужчины 2005 года рождения", - говорится в сообщении

Ведомство уточняет, что на месте инцидента полицейские изъяли две гильзы, а само оружие нашли в автомобиле задержанного. Проверка показала, что оружие является ограниченного поражения, на которое у мужчины есть разрешение.