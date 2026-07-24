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В Красноярске мужчину задержали за стрельбу на улице - РИА Новости, 24.07.2026
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11:10 24.07.2026
В Красноярске мужчину задержали за стрельбу на улице

В Красноярске возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске ночью 18 июля на улице Урицкого мужчина открыл стрельбу.
  • Подозреваемого задержали.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице в Красноярске, в отношении него возбудили дело о хулиганстве, сообщает краевой главк МВД.
По данным главка, инцидент произошел ночью 18 июля на улице Урицкого в Красноярске. Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что мужчина стрелял из пистолета, после чего скрылся на автомобиле.
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"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Полицейские предварительно установили, что между подозреваемым и компанией молодых людей на улице произошел словесный конфликт, в результате чего красноярец 1985 года рождения произвел выстрел в ногу мужчины 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на месте инцидента полицейские изъяли две гильзы, а само оружие нашли в автомобиле задержанного. Проверка показала, что оружие является ограниченного поражения, на которое у мужчины есть разрешение.
Против мужчины, добавляют в краевом главке МВД, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
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