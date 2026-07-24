В Константиновке скоро станут доступны выплаты за утраченное жилье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования после включения города в соответствующий перечень.
- Изменения в постановление правительства ДНР № 61-1 позволили назначать социальную поддержку за утраченное жилье без выезда специалистов на место.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Жители Константиновки смогут получать выплаты за утраченное жилье без обследования после включения города в ближайшее время в соответствующий перечень, сообщил РИА Новости зампред правительства ДНР Илья Емельянов.
Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло весной после изменений в постановление правительства ДНР № 61-1. Внесение поправок позволило назначать социальную поддержку за утраченное жилье без выезда специалистов на место.
"Мы оперативно внесем Константиновку в перечень населенных пунктов, утвержденный штабом обороны, чтобы жители могли получить положенные компенсации без лишних бюрократических препятствий", – сказал Емельянов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.