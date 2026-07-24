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Эксперт посоветовала хранить кофе в герметичном контейнере - РИА Новости, 24.07.2026
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11:42 24.07.2026
Эксперт посоветовала хранить кофе в герметичном контейнере

Ульянова: кофе впитывает влагу и запахи, важно уменьшить их контакт с зернами

© РИА Новости / Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кофе легко впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому его следует хранить в плотно закрытой упаковке, посоветовала кофейный эксперт, директор по маркетингу сети кофеен "Кофелайк" Елена Ульянова.
  • Лучше всего покупать и хранить кофе в пакетах с обратным клапаном, который позволяет выходить углекислому газу, но не пропускает кислород.
  • Зерна кофе можно замораживать в морозильной камере на срок до двух месяцев без потери качества.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кофе после вскрытия упаковки следует плотно закрывать при наличии застежки, а при ее отсутствии пересыпать в герметичный контейнер, посоветовала кофейный эксперт, директор по маркетингу сети кофеен "Кофелайк" Елена Ульянова.
Как пояснила эксперт, кофе легко впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому важно минимизировать их контакт с зернами.
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"Для этого после каждого использования важно тщательно закрывать упаковку. Многие производители предусматривают для этого специальный герметичный шов или застежку, ограничивающие доступ воздуха. Если же такого механизма нет, можно дополнительно использовать герметичный контейнер", - сказала Ульянова в беседе с "Лентой.ру".
По словам специалиста, лучше всего покупать и хранить кофе в пакетах с обратным клапаном: после обжарки зерна выделяют углекислый газ, который должен выходить наружу, а кислород, наоборот, не должен попадать внутрь.
Тем, кто покупает кофе с запасом, можно замораживать зерна - в морозильной камере они хранятся до двух месяцев без потери качества, отметила Ульянова.
При этом эксперт предостерегла от помола большого объема заранее, так как аромат молотого кофе быстро исчезает.
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