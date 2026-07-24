Бросил своих ради европейца: русский герой спас итальянца на Эвересте

Российский альпинист оставил свою группу ради спасения итальянского чужака. Как он решился на такой непрофессиональный шаг? РИА Новости рассказывает об уникальном в истории Эвереста подвиге.

"Я подумал, что тело мертвое. На Эвересте много таких. Их никто не убирает", - такая мысль пришла Сергею Кофанову, когда он наткнулся на альпиниста в красном комбинезоне. Но спустя несколько секунд понял: перед ним не труп, а живой человек. Так началась многочасовая спасательная операция.

"Лежал как мертвый"

Кофанов был узнаваем в альпинистских кругах. К тому моменту он уже носил звание самого молодого российского покорителя Эвереста. Когда он впервые поднялся на Джомолунгму, ему пришлось поучаствовать в эвакуации австралийца Линькольна Холла, которого официально признали мертвым и даже сообщили об этом родственникам. Холла удалось реанимировать и спустить практически с самой вершины.

В 2007 году в качестве гида он практически без проблем вновь покорил высочайшую вершину планеты. На спуске Кофанов шел первым и страховал второго гида Сергея Ларина на высоте 8500. После самых опасных участков на 8300 м он наткнулся на палатку и человека. "Лежал как мертвый", - вспоминал Сергей. Но альпинист подавал признаки жизни.

© Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов © Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов

Перед Кофановым встал самый сложный выбор в жизни – между профессиональным долгом и человеческой натурой. Как он рассказывал позже в подкасте "ТопСпикер", решение эвакуировать коллегу он во многом считает ошибкой: "В тот момент моей основной задачей было не спасение человека из какой-то незнакомой экспедиции. А обеспечение безопасности тех людей, которые мне доверили свои жизни. И приняв решение на спуске оставить группу без руководителя и переключив внимание на человека, которого я не знал, с профессиональной точки – неправильное", - признавался Кофанов.

Группа отправилась дальше, а гид пытался привести найденного альпиниста в чувство. У того были все признаки отека мозга. Кофанов быстро затащил его в палатку и решил сделать укол дексаметазона. Но в обоих шприцах лекарство предательски замерзло.

Но скоро подошли две французские альпинистки, поделились своим препаратом и сообщили, что этот мужчина – итальянец Марко Эпис, потерявшийся во время снегопада двое суток назад. Его команда днем ранее отправилась вниз, потеряв надежду на спасение друга. Через десять минут препарат подействовал, итальянца затрясло и он попытался сесть.

© Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов © Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов

Его руки были сильно обморожены, идти даже с помощью Кофанова он не мог. Сергей взвалил итальянца на себя и начать спуск. А через сто метров понял, что сил уже нет и у него. "В голову пришла идея не тащить его на себе, а волочить юзом по снегу, тем более что крутизна склона позволяла сделать это, - описывал ситуацию Кофанов. - Таким образом мы довольно быстро преодолели около 500 метров склона".

В тот момент им встретился шерпа Мингма, предложивший помощь. Кофанов продолжал тащить Эписа на себе, несмотря на то, что не спал и не ел больше суток, а кислород давно закончился. Мингма их страховал. Осложняли задачу группы шедшие наверх. Чтобы разойтись, Сергею приходилось взваливать Марко на плечи.

Добравшись до 7900 м, где стоял лагерь известного новозеландца Рассела Брайса, троица шокировала присутствовавших внешним видом. Было непонятно, кто кого спасает. "На тот момент итальянец, наверное, выглядел получше нас с Мингмой", - вспоминал Кофанов, понимая, что даже на 7700 м Марко в таком состоянии не выжить. Решили спускаться до 6400 м.

"Мне не стыдно жить"

Прошло девять часов с начала операции. Эпис с уменьшением высоты на глазах приходил в себя. Марко не говорил по-английски, поэтому пообщаться им толком не удалось. Во время привала в очередном лагере к ним присоединился еще один российский альпинист, Максим Шакиров. Но и вдвоем им не удалось вытянуть из итальянца никакой информации: "На все наши слова он отвечал только "но компрендо", а Макс по-итальянски знал только слова "Пиноккио" и "Чипполино".

Эписа передали товарищам. Кофанов хотел еще раз найти контакт с ним, но во время ночевки у ирландки Ханны Шилдс началась пневмония, и Сергей переключился на ее спуск в базовый лагерь. Марко же эвакуировали в госпиталь в Катманду.

Альпинистское сообщество разделилось на два лагеря. Одни поддерживали Кофанова, другие критиковали. "Это могло повредить карьере гида. Но здесь звезды сошлись. А вот если бы что-то случилось на спуске со мной, с итальянцем или с моей группой, на карьере можно было бы ставить крест. Но то решение, которые я принял, мне с ним не стыдно жить", - поделился довольный Сергей. О его подвиге сняли документальный фильм на английском Discovery Channel и итальянском RAI.

© Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов и Валерий Бабанов © Фото : социальные сети Сергея Кофанова Сергей Кофанов и Валерий Бабанов

Кофанов продолжил занятия альпинизмом. Спустя год в связке с Валерием Бабановым открыл новый маршрут высшей категории трудности на непальский пик Жанну, за что получил две престижные награды - американский "Золотой крюк" и итальянскую "Золотую гроллу". Друзья сообщили Кофанову, что во время вручения чаши, происходившего через год в Тренто, в зале присутствовал и Марко Эпис.

« "Не знаю, правда это или нет, но даже если он был там, в этой толпе, он не подошел ко мне. Это его решение, и он имеет на него полное право", - рассуждал Кофанов в книге "У каждого свой Эверест".