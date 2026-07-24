В Кирове потушили пожар на предприятии, возникший после ракетной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетная атака привела к пожару на предприятии в Кирове, есть пострадавшие.
- Пожар потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества, проводится обследование близлежащих жилых домов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возникший в результате ракетной атаки пожар потушили на предприятии в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Утром в пятницу Соколов сообщал, что ракета атаковала предприятие в Кирове, есть пострадавшие.
"К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия – восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
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