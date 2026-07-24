В Кирове устраняют последствия ракетного удара

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кирове восстанавливают электро- и водоснабжение после ракетного удара.

В городе также изменили схему движения общественного транспорта.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Электро- и водоснабжение восстанавливают в Кирове после ракетного удара, изменено движение транспорта, сообщает правительство региона.

"В Кирове оперативно устраняют последствия удара. В районе Филейки подключают электро- и водоснабжение. В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома", - говорится в сообщении

Отмечается, что сотрудники "Водоканала" уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома.