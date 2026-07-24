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В Кирове устраняют последствия ракетного удара - РИА Новости, 24.07.2026
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10:38 24.07.2026
В Кирове устраняют последствия ракетного удара

В Кирове восстанавливают подачу воды и света после ракетного удара

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове восстанавливают электро- и водоснабжение после ракетного удара.
  • В городе также изменили схему движения общественного транспорта.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Электро- и водоснабжение восстанавливают в Кирове после ракетного удара, изменено движение транспорта, сообщает правительство региона.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в пятницу утром ракетой было атаковано предприятие в Кирове, есть пострадавшие.
"В Кирове оперативно устраняют последствия удара. В районе Филейки подключают электро- и водоснабжение. В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники "Водоканала" уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома.
Кроме того, в городе изменена схема движения городского общественного транспорта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировКировская областьАлександр Соколов
 
 
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