В Киеве и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Сирены звучат в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены звучат в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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