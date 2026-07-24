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Каллас устроила истерику после российского удара по Киеву - РИА Новости, 24.07.2026
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22:50 24.07.2026 (обновлено: 23:06 24.07.2026)
Каллас устроила истерику после российского удара по Киеву

Каллас пообещала вызвать главу миссии России при ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе после российских ударов по Киевской области.
  • Каллас заявила, что планирует предложить странам Евросоюза новые санкции против Москвы.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала вызвать "постпреда" России при ЕС после российских ударов по Киевской области, однако она допустила ошибку в названии должности дипломата.
«

"В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС", — написала она в соцсети X.

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Каллас также заявила, что планирует предложить странам Евросоюза новые санкции против Москвы.
При этом у России на настоящий момент нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева.
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В пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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