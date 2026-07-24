Япония пригласит трех российских ученых по программе научных обменов

Краткий пересказ от РИА ИИ Япония планирует пригласить трех российских исследователей в рамках программы научных обменов для молодых ученых и специалистов на 2026 финансовый год.

Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости. Япония планирует пригласить трех российских исследователей в рамках программы научных обменов для молодых ученых и специалистов на 2026 финансовый год, сообщили РИА Новости в Японо-российском центре молодежных обменов.

Приглашение российских исследователей является одним из направлений российско-японских молодежных и экспертных обменов. Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.

« "В рамках программы приглашения молодых ученых и других специалистов на 2026 финансовый год планируется пригласить трех российских исследователей", - сообщили в центре.