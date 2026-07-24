Япония пригласит трех российских ученых по программе научных обменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Япония планирует пригласить трех российских исследователей в рамках программы научных обменов для молодых ученых и специалистов на 2026 финансовый год.
- Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.
ТОКИО, 24 июл — РИА Новости. Япония планирует пригласить трех российских исследователей в рамках программы научных обменов для молодых ученых и специалистов на 2026 финансовый год, сообщили РИА Новости в Японо-российском центре молодежных обменов.
Приглашение российских исследователей является одним из направлений российско-японских молодежных и экспертных обменов. Последний раз обмены в рамках данной программы были реализованы в 2019 году.
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"В рамках программы приглашения молодых ученых и других специалистов на 2026 финансовый год планируется пригласить трех российских исследователей", - сообщили в центре.
При этом сроки их приезда, направления исследований и принимающие японские учреждения в центре не уточнили.
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