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ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней - РИА Новости, 24.07.2026
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15:10 24.07.2026 (обновлено: 15:22 24.07.2026)
ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней

Набиуллина: инфляции во II полугодии сохранится вблизи текущих уровней

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивая инфляция в России во втором полугодии останется вблизи текущих уровней.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ ожидает, что устойчивая инфляция в РФ во втором полугодии останется вблизи текущих уровней, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней", - заявила она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Вчера, 15:03
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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