ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивая инфляция в России во втором полугодии останется вблизи текущих уровней.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ ожидает, что устойчивая инфляция в РФ во втором полугодии останется вблизи текущих уровней, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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"Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней", - заявила она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.