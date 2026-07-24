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ЦБ объяснил повышение прогноза по годовой инфляции - РИА Новости, 24.07.2026
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13:39 24.07.2026 (обновлено: 13:56 24.07.2026)
ЦБ объяснил повышение прогноза по годовой инфляции

ЦБ объяснил повышение прогноза по инфляции в 2026 году ростом цен на топливо

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ РФ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6–7% из-за роста цен на топливо.
  • Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ объяснил повышение прогноза по годовой инфляции на 2026 год значимым ростом цен на топливо, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Ранее в пятницу Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7% с 4,5–5,5%. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.
"По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году", - говорится в сообщении.
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