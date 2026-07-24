ЦБ объяснил повышение прогноза по годовой инфляции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦБ РФ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6–7% из-за роста цен на топливо.
- Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ объяснил повышение прогноза по годовой инфляции на 2026 год значимым ростом цен на топливо, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Ранее в пятницу Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7% с 4,5–5,5%. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.
"По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году", - говорится в сообщении.