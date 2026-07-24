ЦБ оценил уровень инфляции в России

"Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%", - сказано в сегодняшнем заявлении.

Там отмечается, что в июне-июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция.