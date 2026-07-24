ЦБ оценил уровень инфляции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%.
- В июне и июле рост цен ускорился, на ценовую динамику значимо влияли волатильные позиции, среди которых моторное топливо и плодоовощная продукция.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила 5,9%, следует из заявления ЦБ РФ.
"Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Там отмечается, что в июне-июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция.
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