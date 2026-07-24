Илюмжинов заявил, что рассчитывает выиграть выборы президента FIDE

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"Эти выборы будут для меня уже 17-ми по счету. Впервые я участвовал в них в 27 лет и стал депутатом первого съезда народных депутатов СССР. Шесть раз выигрывал выборы президента FIDE начиная с 1995 года. И в копилке у меня есть очень хороший опыт. Все-таки я победил на выборах двух чемпионов мира: в 2010 году Анатолия Карпова, а в 2014 - Гарри Каспарова (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов, иноагент - прим. ред.). Горжусь и победой в 2006 году над миллионером Бесселом Коком", - сказал Илюмжинов.