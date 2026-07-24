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Илюмжинов заявил, что рассчитывает выиграть выборы президента FIDE - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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14:12 24.07.2026
Илюмжинов заявил, что рассчитывает выиграть выборы президента FIDE

Илюмжинов: уверен в себе и рассчитываю выиграть выборы президента FIDE

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсан Илюмжинов заявил о намерении баллотироваться на выборах президента FIDE и выразил уверенность в своих шансах на победу.
  • Аркадий Дворкович, действующий президент FIDE, был включен в санкционный список Евросоюза и добровольно приостановил исполнение полномочий.
  • Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Кирсан Илюмжинов заявил РИА Новости, что уверен в своих шансах победить на предстоящих выборах главы организации.
Возглавлявший FIDE в 1995-2018 годах Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE.
«
"Эти выборы будут для меня уже 17-ми по счету. Впервые я участвовал в них в 27 лет и стал депутатом первого съезда народных депутатов СССР. Шесть раз выигрывал выборы президента FIDE начиная с 1995 года. И в копилке у меня есть очень хороший опыт. Все-таки я победил на выборах двух чемпионов мира: в 2010 году Анатолия Карпова, а в 2014 - Гарри Каспарова (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов, иноагент - прим. ред.). Горжусь и победой в 2006 году над миллионером Бесселом Коком", - сказал Илюмжинов.
"Я рассчитываю только на победу и уверен в себе. Потому что иду в FIDE не ради должности, я уже 23 года был президентом FIDE. Я возвращаюсь в FIDE для того, чтобы вновь объединить шахматный мир. Так дальше продолжаться не может", - подчеркнул собеседник агентства.
О желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Вчера, 11:48
 
Кирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
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