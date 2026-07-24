Илюмжинов рассказал, что идет на выборы в FIDE из-за Дворковича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича включили в 21-й санкционный список Евросоюза.
- Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий, и исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации Вишванатан Ананд.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение о включении президента Международной шахматной федерации (FIDE) россиянина Аркадия Дворковича в 21-й санкционный список Евросоюза (ЕС) было предсказуемым, поэтому и было принято решение пойти на выборы главы организации, заявил РИА Новости экс-глава FIDE Кирсан Илюмжинов.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого на сайте FIDE сообщили, что Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022 году.
"Это решение Евросоюза было ожидаемым. Многие из инсайдерской информации еще два-три месяца назад знали, что Аркадий Владимирович Дворкович может оказаться под санкциями. Поэтому я и решил выдвигаться на предстоящих выборах президента FIDE. Я вчера находился в Абу-Даби, и после того, как он вечером временно ушел с поста президента FIDE, ко мне поступили уже десятки предложений от желающих вступить в мою команду", - сказал Илюмжинов.
Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
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