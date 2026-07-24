Илюмжинов рассказал, что идет на выборы в FIDE из-за Дворковича

"Это решение Евросоюза было ожидаемым. Многие из инсайдерской информации еще два-три месяца назад знали, что Аркадий Владимирович Дворкович может оказаться под санкциями. Поэтому я и решил выдвигаться на предстоящих выборах президента FIDE. Я вчера находился в Абу-Даби, и после того, как он вечером временно ушел с поста президента FIDE, ко мне поступили уже десятки предложений от желающих вступить в мою команду", - сказал Илюмжинов.