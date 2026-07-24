Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового в матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу футболиста команды Данила Кругового в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" и подчеркнул, что она может быть признана лучшей по итогам сезона.

"У Кругового все голевые космические. После первого тура бы уже закрыл номинацию на лучший ассист - так разрезать оборону из пяти защитников с хорошей подстраховкой - это мастерство и подготовка! Но также стоит отметить вбегания Глебова из глубины. На Глебова передача понравилась больше, чем на Козлова, потому что этот гол засчитали", - сказал Игдисамов журналистам.