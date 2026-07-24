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Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового в матче первого тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
23:11 24.07.2026
Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового в матче первого тура РПЛ

Игдисамов: Круговой после первого тура закрыл номинацию на лучшую передачу в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаксим Петров (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА)
Максим Петров (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Максим Петров (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу футболиста команды Данила Кругового в матче первого тура РПЛ против «Балтики».
  • Первая игра нового розыгрыша чемпионата России завершилась победой ЦСКА над «Балтикой» со счетом 2:1.
  • На 36-й минуте Круговой отдал голевую передачу Кириллу Глебову, которая, по мнению тренера, демонстрирует мастерство и подготовку игрока.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу футболиста команды Данила Кругового в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" и подчеркнул, что она может быть признана лучшей по итогам сезона.
Первая игра нового розыгрыша чемпионата России прошла в Москве в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 36-й минуте Круговой отдал голевую передачу Кириллу Глебову. Девятью минутами ранее после подачи Кругового мяч в ворота "Балтики" отправил Данила Козлов, однако гол был отменен из-за офсайда.
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Балтика
33‎’‎ • Эдуарду Андерсон (А)
36‎’‎ • Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
01‎’‎ • Ннамди Чинонсо Оффор
(Натан Гассама)
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"У Кругового все голевые космические. После первого тура бы уже закрыл номинацию на лучший ассист - так разрезать оборону из пяти защитников с хорошей подстраховкой - это мастерство и подготовка! Но также стоит отметить вбегания Глебова из глубины. На Глебова передача понравилась больше, чем на Козлова, потому что этот гол засчитали", - сказал Игдисамов журналистам.
Круговому 28 лет. По итогам сезона-2025/26 он стал победителем в номинации "ассист сезона" премии "Герои РПЛ" благодаря передаче внешней стороной стопы на Матвея Кисляка в матче 14-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:0).
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