Игдисамов высоко оценил голевую передачу Кругового в матче первого тура РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу футболиста команды Данила Кругового в матче первого тура РПЛ против «Балтики».
- Первая игра нового розыгрыша чемпионата России завершилась победой ЦСКА над «Балтикой» со счетом 2:1.
- На 36-й минуте Круговой отдал голевую передачу Кириллу Глебову, которая, по мнению тренера, демонстрирует мастерство и подготовку игрока.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил голевую передачу футболиста команды Данила Кругового в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" и подчеркнул, что она может быть признана лучшей по итогам сезона.
Первая игра нового розыгрыша чемпионата России прошла в Москве в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 36-й минуте Круговой отдал голевую передачу Кириллу Глебову. Девятью минутами ранее после подачи Кругового мяч в ворота "Балтики" отправил Данила Козлов, однако гол был отменен из-за офсайда.
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
33’ • Эдуарду Андерсон (А)
36’ • Кирилл Глебов
01’ • Ннамди Чинонсо Оффор
"У Кругового все голевые космические. После первого тура бы уже закрыл номинацию на лучший ассист - так разрезать оборону из пяти защитников с хорошей подстраховкой - это мастерство и подготовка! Но также стоит отметить вбегания Глебова из глубины. На Глебова передача понравилась больше, чем на Козлова, потому что этот гол засчитали", - сказал Игдисамов журналистам.
Круговому 28 лет. По итогам сезона-2025/26 он стал победителем в номинации "ассист сезона" премии "Герои РПЛ" благодаря передаче внешней стороной стопы на Матвея Кисляка в матче 14-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:0).