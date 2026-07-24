В Харькове мужчина ранил ножом сотрудника военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Харькове нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время задержания.

Задержанный находился в розыске по делу, связанному с угрозой применения насилия к сотруднику полиции, и получил огнестрельное ранение при сопротивлении полиции.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мужчина в Харькове нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время попытки задержания, сообщило в пятницу Харьковское областное управление полиции.

"Во время задержания указанного мужчины он сопротивлялся правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему военкомата. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение работнику полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления полиции в социальной сети Facebook*.

Как отмечается в публикации, сотрудникам полиции, сопровождавших сотрудников военкомата, пришлось применять оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение. При этом, утверждают в полиции, задержанный находился в розыске по делу, связанном с угрозой применения насилия к сотруднику полиции.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.