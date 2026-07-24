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В Харькове мужчина ранил ножом сотрудника военкомата - РИА Новости, 24.07.2026
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17:00 24.07.2026
В Харькове мужчина ранил ножом сотрудника военкомата

В Харькове мужчина ранил ножом сотрудника военкомата при попытке задержания

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Харькове нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время задержания.
  • Задержанный находился в розыске по делу, связанному с угрозой применения насилия к сотруднику полиции, и получил огнестрельное ранение при сопротивлении полиции.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мужчина в Харькове нанес ножевые ранения сотруднику военкомата во время попытки задержания, сообщило в пятницу Харьковское областное управление полиции.
"Во время задержания указанного мужчины он сопротивлялся правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему военкомата. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение работнику полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления полиции в социальной сети Facebook*.
Как отмечается в публикации, сотрудникам полиции, сопровождавших сотрудников военкомата, пришлось применять оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение. При этом, утверждают в полиции, задержанный находился в розыске по делу, связанном с угрозой применения насилия к сотруднику полиции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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