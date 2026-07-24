В Грузии начали восстанавливать электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти всю страну, включая Тбилиси.
- Электроснабжение в Тбилиси и некоторых других городах частично восстановлено.
- Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии.
ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Грузии начали поэтапно восстанавливать после масштабного отключения, которое в четверг вечером затронуло почти всю страну, включая Тбилиси, об этом сообщила Государственная электросистема.
"Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно. На данный момент подача электроэнергии частично восстановлена в Тбилиси — в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. Также электроснабжение восстановлено в части Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури", — говорится в заявлении.
В Государственной электросистеме добавили, что специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии. После завершения проверки общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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