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В Грузии начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 24.07.2026
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02:03 24.07.2026
В Грузии начали восстанавливать электроснабжение

В Грузии после масштабного отключения начали восстанавливать электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти всю страну, включая Тбилиси.
  • Электроснабжение в Тбилиси и некоторых других городах частично восстановлено.
  • Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии.
ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Грузии начали поэтапно восстанавливать после масштабного отключения, которое в четверг вечером затронуло почти всю страну, включая Тбилиси, об этом сообщила Государственная электросистема.
В четверг вечером без света остались Тбилиси и значительная часть регионов Грузии. Из-за отключения в столице перестали работать светофоры, а жители разных районов страны сообщали о перебоях с электроснабжением.
"Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно. На данный момент подача электроэнергии частично восстановлена в Тбилиси — в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. Также электроснабжение восстановлено в части Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури", — говорится в заявлении.
В Государственной электросистеме добавили, что специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии. После завершения проверки общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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