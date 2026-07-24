В Грузии начали восстанавливать электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее почти всю страну, включая Тбилиси.

Электроснабжение в Тбилиси и некоторых других городах частично восстановлено.

Специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии.

ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Грузии начали поэтапно восстанавливать после масштабного отключения, которое в четверг вечером затронуло почти всю страну, включая Тбилиси, об этом сообщила Государственная электросистема.

В четверг вечером без света остались Тбилиси и значительная часть регионов Грузии . Из-за отключения в столице перестали работать светофоры, а жители разных районов страны сообщали о перебоях с электроснабжением.

"Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно. На данный момент подача электроэнергии частично восстановлена в Тбилиси — в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. Также электроснабжение восстановлено в части Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури", — говорится в заявлении.