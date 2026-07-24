В Госдуме усомнились, можно ли Плющенко доверять воспитание фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев выразил сомнения в праве Евгения Плющенко прививать чувство патриотизма юным фигуристам своей академии из-за решения сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскритиковал заявления Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.

Ранее Евгений Плющенко комментировал ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявив, что вид спорта в России деградирует.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что сомневается в праве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прививать юным фигуристам своей академии чувство патриотизма, поскольку его сын будет выступать за сборную Азербайджана.

Министр спорта РФ , председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.

"Евгений Плющенко сейчас занимается своей академией фигурного катания. И встает вопрос, а можно ли ему доверять школу? Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует. Где преемственность российской школы фигурного катания и где патриотизм? Как он может рассказывать детям, которых тренирует, о патриотизме, если он своего собственного ребенка отправил выступать за другую страну?" - сказал Свищев.

"Вопросов к Плющенко очень много. Михаил Владимирович (Дегтярев) недавно совершенно правильно жестко прошелся по Плющенко, отстаивая в том числе интересы всех наших российских фигуристов и славные традиции наших тренеров", - подчеркнул собеседник агентства.