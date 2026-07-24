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В Госдуме усомнились, можно ли Плющенко доверять воспитание фигуристов - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Фигурное катание
 
16:37 24.07.2026 (обновлено: 16:42 24.07.2026)
В Госдуме усомнились, можно ли Плющенко доверять воспитание фигуристов

Свищев сомневается, что Плющенко может прививать детям патриотизм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев выразил сомнения в праве Евгения Плющенко прививать чувство патриотизма юным фигуристам своей академии из-за решения сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев раскритиковал заявления Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.
  • Ранее Евгений Плющенко комментировал ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявив, что вид спорта в России деградирует.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что сомневается в праве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прививать юным фигуристам своей академии чувство патриотизма, поскольку его сын будет выступать за сборную Азербайджана.
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
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"Евгений Плющенко сейчас занимается своей академией фигурного катания. И встает вопрос, а можно ли ему доверять школу? Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует. Где преемственность российской школы фигурного катания и где патриотизм? Как он может рассказывать детям, которых тренирует, о патриотизме, если он своего собственного ребенка отправил выступать за другую страну?" - сказал Свищев.
"Вопросов к Плющенко очень много. Михаил Владимирович (Дегтярев) недавно совершенно правильно жестко прошелся по Плющенко, отстаивая в том числе интересы всех наших российских фигуристов и славные традиции наших тренеров", - подчеркнул собеседник агентства.
Плющенко – обладатель одной золотой и двух серебряных медалей в одиночном катании, завоеванных на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере. Россиянин на Олимпиаде в Сочи в составе сборной занял первое место в командных соревнованиях.
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Фигурное катаниеСпортАзербайджанРоссияСолт-Лейк-СитиДмитрий СвищевМихаил ДегтяревГосдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Евгений Плющенко
 
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