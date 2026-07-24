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Набиуллина высказалась о сложностях с обслуживанием российского госдолга - РИА Новости, 24.07.2026
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15:29 24.07.2026 (обновлено: 16:25 24.07.2026)
Набиуллина высказалась о сложностях с обслуживанием российского госдолга

Набиуллина исключила сложности с обслуживанием российского госдолга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга.
  • По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, уровень государственного долга в России достаточно низкий.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга, он низкий, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим. Нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.
Согласно анализу РИА Новости, внешний государственный долг России по итогам мая 2026 года снизился до 54,9 миллиарда долларов - это минимум с лета прошлого года.
Пачки с банкнотами - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Российский госдолг снизился до минимума с лета прошлого года
25 июня, 00:25
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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