Набиуллина высказалась о сложностях с обслуживанием российского госдолга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга.
- По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, уровень государственного долга в России достаточно низкий.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга, он низкий, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим. Нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.
Согласно анализу РИА Новости, внешний государственный долг России по итогам мая 2026 года снизился до 54,9 миллиарда долларов - это минимум с лета прошлого года.