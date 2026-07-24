Набиуллина высказалась о сложностях с обслуживанием российского госдолга

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, уровень государственного долга в России достаточно низкий.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России не считает, что в РФ могут возникнуть сложности с обслуживанием государственного долга, он низкий, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга, что оно станет слишком дорогим. Нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга", - сказала она в ходе пресс-конференции

Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.